【隨時攬炒】別望香港樓價大冧！一冧不得了...

別期望香港樓價大冧！外國傳媒集結了一系列數據，警告香港樓價不能大冧，一旦大冧，後果不堪設想，影響着748萬香港人口。



截至目前為止，雖然香港樓價自去年8月見頂以來仍累跌約9%，但依然是全球最貴，專家對後市看法亦有分歧。例如摩根大通預期，樓價在今季見底；仲量聯行則估計，今年樓價會再跌15%。



對於不少未「上車」的人士，或多或少都期望樓價能下滑。不過，如果香港樓價真的大冧，後果是怎樣呢？



【影響政府「派糖」】

政府數據顯示，由於香港土地珍貴，故政府能靠賣地獲取可觀收入。2018年政府收入當中，房地產就佔了40%；其餘是薪俸稅佔10%；利得稅佔22%；其他佔28%。



今日(2月27日)政府就會公布財政預算案，估計2018/2019年度的財政盈餘會按年大減63%，很大原因是賣地收入大跌。回看2003年香港受累於「沙士」疫情，使2003/2004年度賣地收入僅佔總收入3%，當時財政赤字就達400億港元。



【經濟遭遇強震】

若深入地看，上述提及房地產佔了政府整體收入40%，惟若單計賣地，就佔了逾20%。如果樓價大冧，必定對全港市民帶來負面影響。試想想，業主及正在供樓的人士會感到變得貧窮，於是會減少消費，再一環扣一環影響基層。如果樓價未止瀉，他們更有借貸需要。



就香港經濟而言，樓市相關行業，包括建築等，佔據了經濟增長比重達1/5，比重與貿易差不多，之後就是金融、公共服務，以及其他範疇。



【牽動港股升跌】

就股市而言，地產發展商為恒生指數比重第3位，僅次於金融及電訊。對上一次香港樓價調整期是2015至2016年，當時恒指亦累瀉約10%，之後樓價重拾升勢，在2018年中創新高時，恒指亦累彈約40%。



值得留意的是，地產股佔恒指比重逾10%，遠高於滬綜指、日經平均指數、英國富時100指數，以及美國納指的數個百分點。

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