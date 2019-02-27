【股市熱話】冇貨驚執輸　追貨又唔知點落手？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：呢轉A股大爆發，連續兩個交易日滬深股市突破一萬億元民幣。由官方主導的升市，確實不容低估力量。短線A股能否承受大小非(限售股)解禁相關的沽壓，也許會為市況起波瀾。但若熟悉中國市場的運作，該明白投資順國策而行的重要。換言之，即使唔信A股進入長期升市有保留，亦唔好急住瞓身沽！



呢一刻，股民若然冇貨在手，當然會驚執輸！但若然落場追貨，唔知追咩好，又怕接咗火棒，咁點算好？



若然未有貨，又怕追入經已升咗好多的熱炒股會接火棒，策略可以考慮候回吐從指數產品而非個股下手，如指數基金盈富基金(02800)，又或者小注吼指數相關衍生工具，免卻押注單一個股的風險。



事實上，試過2015年大冧市，官方都知道升市去得太快會失控，所以呢轉升市去到咁上吓，就會停一停，抖一抖，即係話若然大家有決心入市，應該唔怕等唔到回吐吸納的機會。回看恒生指數及國企指數回吐在250天線的承接，現時恒指250天線在28,282點，國指250天線在11,159點，短線回吐企穩其上，整固後再展升浪的話，別想太多，先買一注。



至於話A股會唔會繼續升，呢個問題的關鍵之一，乃中美能否在下月就貿易事宜達成協議。若然兩國元首真係簽到貿易協議，和氣生財收場，內地經濟首季見底的可能性大增，配合內地支持資本市場發展的各項政策發揮作用，A股真係有機會繼續反覆向好。



當然，入市總有風險，尤其係預咗今年全球經濟變數多，股市會頗為波動，故建議入市同時要定下止蝕位，唔對路就要嚴格執行。歷史告訴大家，每次大冧市，唔會話亳無先兆，亦唔會一跌就到底。輸多輸少，關鍵係投資者本身有冇果斷執行投資紀律，切忌磨爛蓆。戴住頭盔，小注怡情，現時的市況，該仍有操作空間！

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