中國經濟︰統計局指經濟下行壓力和宏觀調控難度增加

國家統計局副局長盛來運接受內媒採訪時表示，中國經濟運行穩中有變、變中有憂，主要是指宏觀調控中兩難、多難問題增多；由於結構調整進入攻堅期，長期積累的結構性矛盾和新變化帶來的周期性問題相互交織，增加了經濟下行壓力和宏觀調控難度。



其次是房地產調控難度加大。2018年中國商品房銷售面積按年增長1.3%，增速連續5個月回落，土地購置面積和成交價款按年增速分別比2017年回落1.6個和31.4個百分點，後續影響有待觀察。



此外，是處置風險的風險有所上升。包括當前中國財政金融風險隱患猶存，財政收入由增轉降，非法金融活動風險仍在，信用違約事件增多，股票質押風險上升



但他指出，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，現階段經濟具有較多保持中高速增長的潛力和條件，經濟不會失速，而是下有支撐。要保持定力，穩定預期，集中精力辦事，確定以轉型升級應對不確定性的風險挑戰。



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