【市前重點睇】道指收跌33點　鎊匯升上1.32

●聯儲局主席鮑威爾作首日證詞後，美匯指數一度跌至95.94，最新企96.0水平，圓匯報110.5；歐元兌美元漲至1.139，英鎊升上1.325。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)在6.68水平。金價報1,328美元，布油企65.2美元水平，紐油報55.9美元。道指期貨偏軟。新一年度香港財政預算案今日公布。



●港股ADR指數收報28,873點，升100點。https://bit.ly/2EiwCPN



●道指收報26,057點，跌33點；標指收報2,793點，跌2點；納指收報7,549點，跌5點。https://bit.ly/2SucO0W



●鮑威爾在國會發表證詞時指出，美國生產率過低、薪資增長乏力和不可持續的政府債務構成長期挑戰；同時美國經濟面臨一些「逆流和相互矛盾的信號」。他重申，不急於改變貨幣政策決定。https://bit.ly/2EB4nNL



●美國國會預算辦公室表示，如果債務上限沒有上調到超過2019年3月2日債務額的水平，美國財政部將使用「所有可用的特別措施」，直至2019財年結束。



●美國去年12月新屋動工按月大跌11.2%，跌幅遠大過市場預期。



●美國10年期國債孳息率跌2.69點子，報2.6357厘。

-7年期國債發行中標殖利率2.538厘，直接買家獲配比例升至28.4%，為2014年以來最高。



●紐約期油收報每桶55.5美元，升2美仙或0.04%；布蘭特期油收報每桶65.21美元，升45美仙或0.69%。



●紐約4月期金收報每安士1,328.5美元，跌1美元或0.1%，連跌兩日，為自2月7日以來首次。



●美國商務部啟動對原產於加拿大、中國和墨西哥預制鋼結構產品的反傾銷和反補貼調查。



●英國富時100指數收報7,151點，跌32點或0.45%；法國CAC指數收報5,238點，升6點或0.13%；德國DAX指數收報11,540點，升35點或0.31%。



●英國首相文翠珊承諾，若其退歐協議遭否決，議會將有權決定是否延遲退歐。

-英國央行加強對脫歐衝擊的防範，將在3月29日脫歐日期前後向銀行提供額外的流動性。

-英國議員據稱周三將提出第二次脫歐公投的修正案。

-德國總理默克爾的議會黨團表示可以接受英國脫歐日延遲到6月底。



●中國央行重申促進信用債發行並繼續改善對小微企業的貸款。



●中證監周三發布會將介紹設立科創板及資本市場情況，證監會主席易會滿將參與答記者問。



●京滬高鐵啟動A股上市：中國鐵投控股，平安資管、社保基金為股東。



●騰訊投資的互聯網絡券商擬在美國上市，集資最高1.308億美元。



●比亞迪2018年度淨利潤跌逾3成，三大業務全面承壓。



●前日本央行官員木內登英：如果日圓大幅升值，日本央行料擴大寬鬆措施，購買更多政府債券。



●日媒報道，英特爾終止與紫光展銳在分享5G晶片成果方面的合作黟伴關係。



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