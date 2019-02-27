鮑威爾對赤字響警！不要以為美國總能靠印刷美元償債

聯儲局主席鮑威爾周二(26日)在國會聽證會期間回答問題時，抨擊「MMT概念」即「赤字增加是無關緊要」的想法是錯的。



所謂現代貨幣理論(Modern Money Theory，MMT)，這個被稱為MMT的概念主張，源於美國以自己的貨幣舉債，所以它總能印刷更多美元以履行其償債義務。這個理論認為，美國總能應付持續的預算赤字，並能承受不斷增加的債務負擔。而支持者的預期是聯儲局將保持低利率以控制美國的償債成本。



但鮑威爾指出，美國債務相比GDP的水平相當高，更重要的是債務增長速度快於GDP很多。同時，除了政府債務處於「不可持續的道路上」，美國面臨着其他長期挑戰，包括生產率過低，家庭收入「相對停滯不前」，低收入工人缺乏向上的流動。



他警告，美國將不得不減少開支或增加收入；並表示，聯儲局的的角色不是為特定政策提供支持。



根據美國國會預算辦公室數據，美國的預算赤字在未來幾年將超過1萬億美元。根據財政部數據，截至2月11日，公共債務總額已經攀升至超過22萬億美元。



鮑威爾沒有透露任何有關他期望的縮表水平的細節；只表示，從長期來看，資產負債表的規模將取決於對聯儲局負債的需求，如貨幣和銀行儲備。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



