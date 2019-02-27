亞洲股市：日股升近百點　NTT Docomo向好

美股收跌；亞洲主要股市則普遍上升，日本日經225指數早段升85點或0.4%，報21,535點。



板塊方面，公用事業股升1%，地產及金融股分別升0.9%及0.2%。個股方面，資生堂漲2.6%，日產汽車、日本運通及新生銀行全線升逾1%。



電信公司NTT Docomo升0.4%。日媒報稱，該公司將與迪士尼合作開發5G視頻內容。



主營「無添加」護膚及健康食品的Fancl跌0.4%。瑞穗將其評級由「買入」下調至「中性」。



Soken Chemical削減全年營運利潤預測15%；股價跌1.2%。



南韓首爾綜合指數升3點或0.17%，報2,230點。現代汽車揚升4.4%，世鐘工業升3%，三星電子升近1%。



澳洲悉尼普通股指數升22點或0.37%，報6,231點。板塊方面，原材料及能源股齊升0.5%，工業及金融股均升0.4%。個股中，AVZ礦業炒高13%，兗煤澳洲升逾7%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

