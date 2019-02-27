人民幣速遞：中間價上調95點　CNH企6.68

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.6857，較上日開市價續升95點子，呈7連升。



亞洲市，美匯指數跌至96.05。離岸人民幣(CNH)早段由6.6888，回升至6.6808，最新報6.6851。



瑞穗銀行策略師張建泰認為，美國延遲上調中國關稅的消息已在價格中體現，不足以繼續推動人民幣兌美元漲至6.60的水平。



另外，儘管7天期回購利率漲至2.8366%，至去年12月底來最高水平，但野村證券策略師Albert Leung認為，離岸人民幣的流動性不會繼續收緊，在岸回購利率會有所下跌。



法興銀行策略師Kiyong Seong指出，市場對央行將下調存貸款利率的預期有些過度，中國1月強勁的信貸增長會讓央行保持謹慎寬鬆態度；下一次降準可能會在1季度GDP公布後發生。

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