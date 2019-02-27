恒指受制二萬九　友邦撐市　瑞聲續瀉

A股個別發展，港股逼近二萬九關又遇阻。恒生指數曾升164點，高見28,936點，暫於28,900水平徘徊。國企指數靠穩，主板成交350億港元。



友邦保險升1.7%撐市。其他重磅股表現牛皮，中國移動升0.5%；中國平安升0.3%；滙豐控股及建設銀行升0.1%；騰訊偏軟。另外，香港交易所績前做好，暫升1.6%。



瑞聲科技昨日急瀉後，今早再跌7.8%，低見46.55元，是表現最差藍籌。其他手機設備股都受壓，同樣發盈警的比亞迪電子跌8%；通達集團跌逾4%；舜宇光學及高偉電子跌2.6%；丘鈦科技跌1.5%。



地產股跑贏大市，長實升1.6%，是表現最佳藍籌；新鴻基地產今日派成績表，股價升1%；恒基地產升0.9%；領展升0.5%。





【09:21】內銀撐市 港交所績前做好

道指期貨偏軟，港股在期指結算日開市升61點，恒生指數報28,833點；國企指數高開43點，報11,587點。



內銀股撐市，交通銀行高開1.2%，是表現最佳藍籌；工商銀行高開1.1%；建設銀行及中國銀行高開0.5%，合共貢獻恒指36點。



騰訊平開報343港元；滙豐控股、友邦保險及中國平安亦靠穩；中國移動高開0.6%；今日公布業績的香港交易所高開1.1%。



石油股持續回吐，中國海洋石油低開1.3%，是表現最差藍籌；中國石油及中國石化低開0.5%及0.3%。



昨日急瀉的瑞聲科技低開1%，報50元；舜宇光學低開0.7%。



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