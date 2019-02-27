A股快報：大市反覆做好　水井坊升停板

滬深股市低開後穩升，滬綜指最新倒升30點或1%，報2,971點；深成指升41點或0.4%，至9,130點；滬深300升31點或0.8%，至3,715點；創業板指數升0.8點或0.02%，報1,547點。



其中金融股倒升2%，地產股升1.6%。





【09:25】A股快報：兩市低走 金融股偏軟

內地股市偏軟，滬綜指低開1點或0.05%，報2,939點；深成指低開26點或0.29%，至9,062點；滬深300低開1點或0.05%，至3,682點；創業板指數低開2點或0.18%，報1,544點。



板塊方面，造紙股跌0.8%，飛機製造股跌0.5%，金融股微跌；而地產股穩升，家電股升0.4%，次新股升0.6%，釀酒股升0.8%，船舶製造股升1%。



資金信託新規傳將出台，公募信託產品1萬元人民幣(下同)起購。信託板塊有追捧，華光股份、宏達股份、陝西金葉及陝國投A全線升停板，中航資本高開9%，大東方高開6%，安信信託高開2%。



水井坊升停板，報41.48元。公司指帝亞吉歐(Diageo)的全資間接子公司Grand Metropolitan擬通過要約收購方式，將持股比例由60%提升至最多不逾70%。

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