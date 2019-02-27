【即市分析】繼中資金融股起動　下個接力的會係…

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：本周初A股市場一連兩日以萬億元人民幣成交敲響翻身戰！中資金融股成領頭羊，尤其是券商股及內險股。周二(26日)即市有回吐，但沽壓尚未算太大，仍屬大漲小回格局。押注升市未完，下一個有機會接力異動的中資股板塊，可能會係內房股。(地產發展股表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



部署內房股有三個理由。首先，年初人行全面降準放水，貨幣政策適度寬鬆，加上內銀股受命要積極支持民企融資，皆有助紓緩中小微企債務壓力。經濟回穩，房地產市道亦有望轉穩，暫時消除爆發債災樓災的憂慮。



其次是，A股連日錄得逾萬億元人民幣成交額，顯示無論大小戶都開始落場重新投入股市。資本市場的升值效應，將有利資產價格表現。內房的調控政策暫時雖然仍未放鬆，惟從投資需求面來看，應可得益於股市的利好氣氛。



第三是，內房股呢轉表現相對落後，但卻仍是重磅板塊。若然外資真係要繼續加倉A股，內房股有望發力追落後。



此外，中美貿易談判進度良好，雙方在人民幣匯率問題上似乎已達成原則性共識。人民幣匯率穩定，對內房股而言，有利無害。



在內房板塊之中，兩隻不可不留意的是龍頭股華潤置地(01109)及中國海外(00688)。近日潤地股價在30元關前反覆，一旦以大成交確認突破31至32元阻力區，目標再試去年初高位34至35元水平，回吐主要支持在28.5元。至於中海，今年以來股價相對上較潤地表現為佳，但近兩周股價在28至29元水平整固，相信整固完成後，下站目標再試去年初高位32至33元水平，回吐宜守28元關(附走勢圖)。



受惠粵港澳地區發展合作的越秀地產(00123)，股價自去年10月低位1.2元水平反覆回揚，現價處1.6至1.7元水平，價位相對細，較合散戶胃口，中線目標可定在2元，穿1.5元止蝕。

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