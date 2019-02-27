【瑞通推介】跟蹤恒指及港交所購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會聽證會的言論，以及參差的經濟數據。道指隔晚曾跌125點，其後跌幅收窄，收跌33點或0.13%，報26,057點。



港股昨跟隨A股調整，恒指今日(27日)早市回穩，一度重返28,900點之上，有機會再挑戰年內高位29,009點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,800萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾140萬元，反映投資者對後市走向看法偏向正面。



港交所今放榜，早前券商預料集團去年可多賺24%至30.5%。受惠港股近日氣氛好轉和成交高企，港交所早前出現6連升，至昨回調1.4%，險守270元收市，但14日RSI仍維持在70以上的技術超買水平。股份今早升近2%，迫近昨日的即市高位。集團將公布2019至2021年的三年戰略規劃，市場料將聚焦於建立中港互聯互通交易平台。昨逾3300萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾90萬元淨流入。



瑞聲科技早前發盈警，料首季按年少賺約65%至75%，隨即被多間大行下調目標價和投資評級。股份昨急瀉14%，以接近全日低位50.5元收市，連失10天、20天線和100天線，市值單日蒸發100億元。股份今早跌勢未止。昨有逾1,000萬元淨流入其好倉，同日淡倉錄逾510萬元淨流入。



近期獲大行唱好的中國人壽昨曾高見22.8元再創逾8個月高，但其後A股回落，國壽亦跟隨調整，倒跌1.6%收市，盤中低位險守22元。股份今早回升逾1%，續於22.5元附近上落，短期或需先消化獲利盤沽壓。輪證



資金流方面，其好倉昨錄逾450萬元資金淨流出，淡倉同日錄逾180萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、長期購(26394)行使價29,600點，2019年11月到期，實際槓桿7.6倍。



恒指貼價、中短期沽(24770)行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿13.9倍。



港交所輕微價外、中短期購(14179)行使價308.8元，2019年5月到期，實際槓桿9倍。



港交所輕微價外、中短期沽(19560)行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿8.1倍。



瑞聲科技價外、短期購(15581)行使價58.9元，2019年5月到期，實際槓桿7.3倍。



國壽輕微價外、中短期購(18702)行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿9.3倍。



國壽輕微價外、短期沽(27226)行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿9.5倍。



新地輕微價外、中年期購(25776)行使價143.8元，2019年8月到期，實際槓桿8.9倍。



新地輕微價外、中短期沽(26139)行使價118.8元，2019年8月到期，實際槓桿7.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61859)收回價28,410點，槓桿比率48.2倍。



恒指N類熊證(65076)收回價29,500點，槓桿比率34.4倍。



港交所牛證(60373)收回價246.1元，槓桿比率8.8倍。



港交所熊證(60390)收回價287.9元，槓桿比率15.4倍。



瑞聲科技牛證(69049)收回價45.3元，槓桿比率6倍。



國壽牛證(64766)收回價19.89元，槓桿比率7.2倍。



國壽熊證(66027)收回價23.8元，槓桿比率9.7倍。



南中A50牛證(57773)收回價12.11元，槓桿比率5.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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