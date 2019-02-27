【高盛推介】港交所放榜日　輪證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所今日(27日)公布業績，市場預測去年純利介乎91.87億至96.63億港元(下同)，按年升24.1%至30.5%。券商普遍給予「買入」等看好投資評級，目標價最高340元。



港交所昨日(26日)跟隨大市下跌，今早反彈。



對於資金流向，觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金趁港交所下跌時轉向部署認購證，錄得約1,610萬元資金流入，為昨日最多資金流入的窩輪相關資產。近日亦見資金部署認沽證，過去2個交易日共錄得約480萬元資金流入。牛熊證方面，則見過去7個交易日皆錄得資金流入牛證，當中昨日有約1,710萬元。



輪證選擇方面，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約10%，長年期的港交所購(27648)。投資者如計劃部署牛證，可留意今日新上市的港交所牛(65570)，收回價與現價有約15.5元差距。



港交所購(27648)行使價301.08元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.0倍，熱門條款產品中，槓桿最高之一。



港交所牛(65570)收回價259.08元，行使價257.08元，換股比率100，槓桿比率15.3倍，新上市、市場上所有牛證中，最貼價兼槓桿最高之一。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約13%，年期約5個月的港交沽(24010)。



港交所沽(24010)行使價237.8元，2019年07月24日到期，實際槓桿10.1倍，行使價235至275元間產品中，槓桿最高。



高盛港交所認股證及牛熊證條款：

港交所購(27648)行使價301.08元，到期日2019年12月20日，實際槓桿6.0倍。



港交所沽(24010)行使價237.8元，到期日2019年07月24日，實際槓桿10.1倍。



港交所牛(65570)收回價259.08元，行使價257.08元，槓桿比率15.3倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。

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