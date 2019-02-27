芝商所技術故障　叫停貨期交易　銀價勁Chok

芝加哥商品交易所意外故障，令部分最活躍的金融衍生品無法交易，標普500、美債、石油等期貨品種在今早已無交易數據。



芝商所稱，已確定故障，涉及CME Globex的所有市場交易將於美國中部時間周二晚上9時45分恢復，包括GTDs的所有周二訂單將被取消。



受芝商所暫停部分期貨交易，白銀報價大幅波動，據交易平台福匯，國際白銀報價一度閃崩到每安士15.65美元，但又在約半小時的短時間內衝上16.31美元，升幅一度逾4%。



芝商所是全球最大期貨交易所，提供包括基於利率、指數、外匯、能源、農產品和金屬的期貨和期權等交易，同時為交易所和場外衍生品提供跨資產類別的清算和結算服務。



該所故障已影響到多個市場的正常交易。有金融博客指出，目前除標普500期貨、美債期貨、大宗商品等市場外，亦波及歐洲美元期貨、穀物、原油和天然氣期貨的交易。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/