財政預算案：研究為私募基金建立有限合夥制度

財政預算案就香港經濟的發展方向指出，要進一步提升金融服務業的整體競爭力。其中，會繼續與業界和內地研究擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，助力國家金融市場有序開放。繼續推動擴大互通額度和內容，及推動與其他地區的基金互認安排，擴闊香港基金產品的銷售網絡。



預算案提及，正研究為私募基金建立有限合夥制度，目標是提供更多基金結構供業界選擇；亦會研究引入具競爭力的稅務配套安排，以吸引私募基金在港成立及營運。



創新科技方面，在落馬洲河套地區興建的「港深創科園」會是香港未來創科發展的大本營；去年預算案預留200億元，將會適時增撥資源，確保創科園如期發展，創造世界級科研樞紐。



政府繼在科學園斥資100億元建立專注醫療科技及人工智能兩個創新平台外，在資助應用研發方面，由新財年起計的5年將額外撥款不少於8億元。企業在2018年4月1日或之後的合資格研發開支，將可享有稅務扣減。



為吸引更多創科專才，政府會由即日起提高研究員的每月津貼額及資助期上限。新財年起，亦會把每所大學的資助上限，由現時每年400萬元提高至800萬元，進一步培育大學初創企業。



另外，科技園公司會擴大科技企業投資基金至2億元。新年度亦會向電影發展基金注資10億元支援本地電影業。



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