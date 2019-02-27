【午市重點睇】港匯企7.849　人民幣守6.69

●亞洲市，美匯指數報稍升至96.1水平，圓匯報110.5；歐元兌美元報1.137，英鎊企1.324。港匯企7.849，在岸、離岸人民幣企6.69。金價報1,328美元，布油在65.6美元水平，紐油報56.02美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數逼近二萬九關，半日收升138點或0.48%，報28,910點，瑞聲跌幅收窄，友邦創新高。https://bit.ly/2SpTj9L

-大摩調升中港股市目標，恒指上望31900點。https://bit.ly/2GOc0mi

-異動股：思捷虧損擴大，股價挫逾1成。

-新股嘉藝控股以下限0.98元定價。

-新股冠轈控股超購逾71倍，定價0.43元。

-【股市熱話】冇貨驚執輸，追貨又唔知點落手？https://bit.ly/2BXaQAO



●【即市分析】

-繼中資金融股起動，下個接力的會係…https://bit.ly/2SpWvSI

-友邦業績前點部署？https://bit.ly/2Xp4oLM

-恒指見唔見兩萬九，睇「佢」…https://bit.ly/2T6m00N

-信義光能升浪未完。https://bit.ly/2ExsTPt



●A股快報：滬綜指、深成指半日收升0.1至0.7%，創業板指報跌。https://bit.ly/2SqV9Hf



●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/2EdsiBi



●財政預算案︰現財年盈餘料降至587億元。https://bit.ly/2tFjNtK



●人民幣中間價上調95點，CNH企6.68。



●人行逆回購600億元人民幣，淨投放400億元人民幣。



●中國經濟︰統計局指經濟下行壓力和宏觀調控難度增加。https://bit.ly/2H3eSL7



●全球經貿戰︰英特爾終止與紫光展銳在5G晶片合作。https://bit.ly/2IEi42q



●鮑威爾對赤字響警！不要以為美國總能靠印刷美元償債。https://bit.ly/2ThpJrh



●木內登英：日圓升值或迫使央行擴大買債。https://bit.ly/2EykJX4



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