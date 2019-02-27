港交所全年多賺26%　第二次中期息3.07元

香港交易所(00388)公布截至2018年底止全年業績，股東應佔溢利93.12億港元，按年增長26%；每股基本盈利7.5元，派第二次中期息每股3.07元。



期內，收入及其他收益創新高，達158.67億元，按年增長20%，主要由於現貨市場成交額及衍生產品市場成交合約張數同創新高，帶動交易及結算費收入上升。另外，上市公司數目增加，新上市衍生權證及牛熊證數目創新紀錄，亦帶動上市費創下歷史新高。



去年平均每日成交金額1,074億元，按年增長22%，創新高。期交所的衍生產品合約平均每日成交張數增長56%，至68.66萬張。LME的收費交易金屬合約平均每日成交量629,556手，增長5%。



去年香港證券市場首次公開招股集資額高踞全球首位，達2,880億元。



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