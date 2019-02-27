財政預算案︰現階段無意撤辣　明公布賣地計劃

新一年度財政預算案在樓市方面提及，現時樓價仍與市民的負擔能力脫節，政府現階段無意撤銷任何需求管理措施。全球經濟增長減慢，政經形勢充滿變數，或會影響投資情緒，令環球金融市場更加波動，重申市民置業前必須小心衡量風險，量力而為。



預算案初步估計，未來5年(2019至2023年)每年平均落成量約1.88萬個，較過去5年平均數增加約20%。



2019至2020年度賣地計劃共有15幅住宅用地，當中新增7幅，料共可供興建8,800多伙；加上鐵路物業發展、市建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約1.55萬個單位。



政府在2019/2020年度的賣地計劃將包括7幅商業用地，預計可提供約81.46萬平方米樓面面積，當中包括可提供最多約2,900個酒店房間的樓面面積。



7幅商業用地包括高鐵西九龍站上蓋，該用地可提供約29.4萬平方米樓面面積，為近年政府推售的最大型商業用地。未來幾年，政府將陸續推售包括啟德發展區、中環新海濱、加路連山道及金鐘廊等多幅商業用地。發展局局長明日(28日)將公布下一年度賣地計劃詳情。



供應方面，除繼續改劃用地、增加發展密度外，政府會在今年全力推展多個新發展區項目，包括分別為古洞北和洪水橋新發展區首批基建工程申請撥款，陸續正式展開收地及清拆，讓項目盡快動工。同時，元朗南發展的法定規劃程序亦會在今年啟動。



上述3個發展項目，連同正在填海的東涌新市鎮擴展區，會由2023年起分階段提供約21萬個房屋單位。

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