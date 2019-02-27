玖紙張茵：料毛利率止跌　中國經濟不會差過去年

玖龍紙業(02689)中期(去年下半年)毛利率按年下滑9個百分點，至約15.5%，乃過去10個財政年度的最低水平，主要受累產品售價普遍下跌，以及原料成本因內地收緊廢紙進口而上漲。



董事長張茵表示，對內地紙品消費和需求的基本面充滿信心，毛利率應該不會再跌。中美貿易戰局勢可以說是「謹慎樂觀向好」，對中國製造業的衝擊絕對不會再壞下去。她預期經濟不會差過2018年，至於好到甚麼程度，則要看政策成效。



她指出，今年中國進口廢紙成本應該平穩，公司去年亦透過自家再生紙漿和原木漿去降低成本。同時，早前內地紙業「猛產猛銷」的情況下，集團庫存已降到非常合理狀態，達到產銷平衡；最大問題只是廢紙進口的25%關稅會否被撤銷。



財務總監張元福表示，隨着洋廢紙佔內地廢紙使用量的比重下降、全國廢紙供應依然存在缺口，近期每噸售價為2,500元人民幣(下同)左右。成品紙價方面現時相對成本仍然低，但經過去年下半年的跌勢後，應該有200多元的潛在升幅。



張茵認為，「過一年大家會看到玖龍會多一個市場(現時為中國、美國和越南)...我心裏有數(在哪個亞洲國家)，只是未正式公布，希望下次就向大家公布。」



被問到何時能夠實現30%至40%的派息比率目標，她強調會盡力派息，但分紅取決於發展，因為造紙利錢不多，規模效應很重要。



就市場關注內地收緊廢紙進口的問題，她指市場不用太過擔心，中央應該會考慮到國內的龐大需求考慮政策之執行，而且海外的廢紙供應商也在質素上作出配合，符合國家標準。此外，玖紙也想方設法保障紙漿供應。



她又指，中國包裝紙產能增長去年只有600多萬噸，並未達到原先估計，且主要在內蒙古、新疆和雲南等邊疆地區，跟公司產能接近其主要市場的發達地區不同。內地包裝紙產能2020年還會進一步降至僅250萬噸，因此行業逐漸回歸健康理性。



玖紙去年下半年銷售及行政成本分別按年大增逾75%及47%，或約3.8億及2.6億元。張元福表示，該2.6億元的行政成本漲幅中，有6,000萬元是一次性開支，即收購費用美國廠房所產生的專業費用，如審批費、盡職調查、投行佣金和律師費。與此同時，還有環保稅約2,000萬元；以及去年開始內地公司需要按新會計準則把研發費用單獨列出，港股報表上就撥入行政類別，涉及1.6億元。



至於營銷費用增加，主要是來自美國業務。玖龍在美國主要賣高價特種紙，客戶和市場相對沒有國內集中，運輸距離較長，並帶來一些興建倉庫(接近客戶)的成本。然而，高價特種紙的毛利率超過20%，高過包裝紙的約15%，而且每噸售價比起包裝紙的一噸4,000多元左右貴最少50%。



另外，就內地厲行環保監管，張茵表示集團正研究「煤改氣」(廠房發電由煤炭轉用天然氣)及新能源發電對成本的影響，但「煤改氣」現時不會令集團生產成本上漲。她表示，「煤改氣」是國家的大趨勢，但現在只是初步階段，原因是內地天然氣供應不足致氣價偏高，企業不易承受，政府會根據氣價等因素綜合考慮推行「煤改氣」的步伐。



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