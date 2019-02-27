財政預算案：地產界指對樓市影響中性

新一份財政預算案今日(27日)出爐。樓市方面，政府指現階段無意「撤辣」，另在供應上提及賣地計劃、年內將全力推展多個新發展區項目等，究竟地產界對此有何看法？《東網》找來發展商、測量師、地產代理行及資深投資者回應有關議題。





●發展商睇法：

長實地產投資董事郭子威認為，新一份財政預算案對樓市影響中性，不減辣或加辣有助市場保持穩定；始終近期中美貿易戰及加息等問題已經紓緩，樓市交投已見回升，相信市區樓價今年可望錄得升幅。至於推售官地涉及單位數量減少，只屬短期供應波動，料長遠供應量仍可回應市場需求。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一年度推售官地數量減少，反映政府「搵地」有困難，料今年樓市走勢會較樂觀。而市場需求仍大，政府應加大中長線土地供應，亦應考慮放寬用家的樓按成數限制，協助市民「上車」。



九龍建業市務及銷售部總經理楊聰永表示，供應不足已是潛在久遠，而又不能短中期可解決的事實，相信樓市會展開新一輪升浪，仍維持全年樓價有5%至10%升幅的預測。而旗下油塘海傲灣，有機會於今年約4月取得入伙紙後調整售價，加幅約3%至5%不等。



會德豐地產常務董事黃光耀指，政府早前已調整公私營房屋比例至七三之比，反映傾向提供更多資助房屋，但作為發展商，希望政府持續推地；料未來樓價走勢趨穩定。至於政府無意削減樓市辣招，雖然市場現已適應措施，但仍希望政府可盡量減少干預，讓市場環境更暢順。是次財政預算案給予市場信心，香港依然財政健全，未來經濟將有正增長。



●測量師行睇法：

普縉企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，政府已多次表明不會就樓市措施減辣，今次亦貫徹按揭成數取態，但他估計按揭有機會放寬，但「三辣稅」則不會撤回。相信未來2至3年新盤供應依然充裕，反而本地經濟表現及外圍因素對樓市影響更大。



萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，一如所料，預算案就土地及房地產方面「沒有甚麼警喜」，對樓市沒有重大影響；並指現時樓價仍高企，政府是否或有能力持續推地將會是重點。



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，政府提出賣地計劃將推出7幅商業用地，當中包括高鐵西九龍站上蓋地塊，該地是九龍站一帶近10年來最大面積的商業用地，賣地總金額可涉及數百億元，由於地皮面積和金額較大，預期會吸引發展商以合組財團形式競投。



他續稱，現時九龍站上蓋唯一的超甲級寫字樓環球貿易廣場自入伙以來一直保持超低的空置率，反映金融銀行業的租戶對該區的寫字樓需求殷切。預計高鐵總站上蓋地塊的寫字樓項目落成後，將為同區以及現處於中區的租戶提供搬遷或擴充的另一選擇，同時也會令九龍站一帶的商圈發展更加成熟。





●代理行睇法：

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府對樓市調控措施不加不減，對今年首季樓市定位維持為「無得跌」。而下年度賣地計劃供應大幅減少，將會是樓市回升的刺激因素之一。從最新公布數字看來，私人住宅土地供應相當緊張，相信與政府調升長遠資助房屋比例有關，特別是將部分啟德發展區、及觀塘安達臣道等市區靚地撥作公營發展，打擊了私宅複樓宇供應。



他估計，樓價今年將會再次上升，更有機會回升至去年錄得的史上高位。



●投資者睇法：

資深投資者伍冠流認為，新財政預算案沒有新的干預政策，而加息勢頭現已明顯不會大加或加得太快，加上現時再次確定樓市供應減少，對樓市是好消息。



資深投資者吳龍飛認為，近期樓市發展平穩，沒再推出新的房屋措施屬正常，讓樓市健康發展。而政府早已增加公營房屋供應，此舉已可以幫助市民上車。



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