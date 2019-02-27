二手成交：碧湖花園兩房戶　10年賺逾2.7倍

利嘉閣地產分行經理陳志偉表示，粉嶺碧湖花園新近錄得7座低層C室成交，單位實用面積約400方呎，建築面積約518方呎，為兩房間隔，座向東北，外望園景。單位原開價500萬港元，經議價後減價22萬元或約4.4%，最終以478萬元獲承接，折合實用面積呎價約11,950元，建築面積呎價則約9,228元。



據了解，原業主於2009年6月份，以約128.5萬元購入上述單位，持貨十年，現轉售可享帳面獲利約349.5萬元，升值為2.7倍。



上述為碧湖花園於本月錄得的第二宗成交，平均實用面積呎價為11,920元，而現時屋苑約有20個放盤提供，最低入場價由500萬元至550萬元不等。

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