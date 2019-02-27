樓價UPDATES：溱柏連錄成交　頂層單位660萬沽

元朗新進屋苑溱柏近日成交急增，本月累錄6宗成交，實用呎價11,300港元。屋苑最新有頂層戶以660萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鰂魚涌逸樺園1座低層D室，實用面積614方呎，兩房間隔，連租約以1,280萬元易手，實用呎價20,847元。



●太古城北海閣中層A室，實用面積708方呎，三房一套間隔，擁單邊向東海景。以1,450萬元易手，實用呎價20,480元。



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九龍區



●將軍澳日出康城領凱9座左翼高層A室，實用面積675方呎，三房一套間隔，享海景，以805萬元獲承接，實用呎價11,926元。



●九龍站君臨天下2座一伙複式戶，實用面積1,805方呎，四房一套間隔，以8,000萬元售出，實用呎價44,321元。



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新界區



●元朗溱柏1座低層A室，實用面積954方呎，三房間隔，原開價990萬元，經議價後輕微減價約22萬元或約2.2%，最終以968萬元獲承接，實用呎價10,147元。



●天水圍嘉湖山莊賞湖居1座頂層兩個相鄰單位租出，實用面積分別為636及633方呎，合共5個睡房及4個洗手間，附連天台，以2.7萬元一併租出，實用呎租21.3元。



●天水圍嘉湖山莊賞湖居6座極高層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，以525萬元沽出，實用呎價11,719元，做價創近期新高價。



●元朗溱柏10座頂層兩房單位，實用面積558方呎，附連天台，叫價660萬元，最後零議價沽出，實用呎價11,828元。



●屯門怡峰園6座低層F室，實用面積659方呎，三房一套間隔，叫價680萬元，近日零議價沽出，實用呎價10,319元。



●馬鞍山天宇海6B座高層C室，實用面積751方呎，三房一套間隔，以1,000萬元易手，實用呎價13,316元。



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