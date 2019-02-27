【fb直播】財政預算案經濟及房策值幾分？許智文即評！

新鮮出爐的財政預算案一如市場預期無驚喜！當中房屋政策只輕描淡寫，唔通房策「重中之重」思維已經過時？市民又收唔收貨？



另外，去年第4季經濟增長僅錄1.3%，全年更屬當初預期下限！2019年經濟增長目標介乎2%至3%，今年達標機會有幾大？



住屋方面，私人住宅售價指數持續高位徘徊，依家置業係接火捧？都係租樓住先穩陣啲？



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