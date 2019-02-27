財政預算案：專家料私募基金或更多來港開業

新財政預算案預計2019年經濟增長為2至3%。珠海學院商學院院長何濼生表示，香港經濟發展放緩主要基於兩大原因。首先為土地供應不足，其次為勞工供應不足。他稱，香港土地儲備嚴重不足，本地商業大廈的租金高企，嚴重影響經濟活動。



他建議政府應增加土地供應，如快速實施明日大嶼及填海計劃等。另外，香港可倣效新加坡引入海外勞工制度，增加勞動人口，促進經濟發展。政府亦應設法推動經濟多元化發展。



另外，預算案提及今年4月1日起，不同類型的在岸基金與離岸基金，在符合特定條件下可享有利得稅豁免。



香港財務策劃師學會副主席謝汝康表示，香港要鞏固國際金融中心地位、吸引更多基金在香港註冊成立，但過往未解決稅務較高的問題。過往基金在盧森堡等地註冊享有較多稅務優惠，現在香港將豁免基金的利得稅，是拉近與國際的距離。但基金決定在註冊地，成本上不只是看利得稅，要留意香港甲級寫字樓租金不便宜。



另外，政府正研究為私募基金建立有限合夥人制度，目標是提供更多基金結構供業界選擇，有清晰的框架下，私募基金公司可望打正旗號來港開業，不似過往較多只是來港售賣私募基金，但公司在外國成立。



香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，私募基金的有限合伙制度，認為愈多結構愈好，因不同地區公司對結構有不同要求。



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