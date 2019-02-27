【即市分析】博財息兼收　「兩電一煤」首選係...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：自美國聯儲局去年底釋出「鴿」派姿態後，息口股敏感股如本地地產股、房託基金備受市場追捧，公用股表現亦偏強，「兩電一煤」更先後破頂，到底邊隻更可取？



中電控股(00002)日前公布的去年度業績未如預期，股價都要抖一抖氣。不過其業務進可攻退可守，加上有派息支持，隨着負面消息逐步淡化，股價再升應無難度，回吐只要守穩升軌支持約91元樓上，中長線仍有機會重上高位。



至於港燈(02638)日前創出8.32元的52周新高後亦見頂回落。近日多個報告認為公司或會減派息，其中大和指，港燈2019至2023年計劃預留266億元資本開支，主要用於煤改氣項目，若要維持固定派息，需要額外每年借貨7億元，不過此舉將會限制公司的額外借貸空間，因此料減派息無可避免。故將評級由「跑輸大市」降至「沽出」，維持目標價6.25元。



該股近月主要在8元樓上高位整固，惟見其近期成交逐步減弱，上升動力不大，若然派息未如預期，股價有機會進一步調整，暫只宜作壁上觀。



中華煤氣(00003)為去年表現最好的藍籌之一，今年升勢持續。大和最新報告認為，煤氣2020年會有更好表現，受惠香港氣價提升，以及內地燃氣成本減省，重申「跑贏大市」評級，目標價由17.9元升至18.9元。



該股去年11月由15元邊展開升勢，即市更創出18元的上市新高。集團過往11年有10次派紅股，市場憧憬今年亦不例外，相信股價短線仍有上升空間，目標價可上移至20元，20天線17.5元不宜有失。

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