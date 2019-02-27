財政預算案：方保橋批評港府只懂一味派錢搞科技

財政預算案預留55億元發展數碼港第5期、在落馬洲河套地區興建創科園、向香港科學園增撥20億港元，在工業邨興建先進製造業所需的專項設施，吸引更多生產商在香港從事生產、科技券金額則增至40萬元。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，預算案於創新科技投入力度，仍只局限在派錢的層面，治標不治本。政府一直未能改變其根本思維，做不到帶頭作用。



他續指，香港創科發展非常落後，未能成功引入新經濟體。香港發展比起臨近的新加坡緩慢，不少科技巨頭如Facebook等均在新加坡建立亞太區總部及數據庫，反觀香港則缺乏主動性、與有關方面磋商及引入更多稅務優惠等措施，未能吸引外商企業。他建議政府可發展5G及以智能城市為目標進發。



「星之子」、 Bull.B Tech創辦人及行政總裁陳易希對科技券加額表示歡迎，因目前20萬元要做度身訂造的創新產品，有點「到喉唔到肺」，加上計劃對開發的項目有不少限制，令不少企業覺得雞肋。現時增加金額，亦有助企業更有動力去思考如何用科技解決問題，而不是只沿用傳統方法。



此外，政府預留55億元用作發展數碼港第5期，以吸納更多具實力的科技公司和初創企業進駐。他認為這是需要的，因現時數碼港辦公室已相當爆滿，之前他們想搬去較大的辦公室都沒有位。



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