m18講場：張茵話玖紙已做好傳承安排

玖龍紙業(02689)舊年委任咗董事長張茵嘅二公子Ken Liu做執行董事，兼且同老豆劉名中一齊做副董事長，亦將張總姪仔張連鵬(Patrick，即係細佬副董事長張成飛個仔)調任執行董事。連埋張總大仔劉晉嵩(William)，家陣玖紙7個執董有3個已經係「第二代」。



張總喺中期業績記者會度雖然無提過自己幾時退休，但就話畀得「老大」William、「老二」Ken、「老三」Patrick上主席台，已經代表公司喺傳承方面有好好嘅安排。



佢又笑住話，三位少主以前唔係讀緊書就係有自己嘅事業，奠定咗好好嘅基礎，家陣返晒嚟各有重任！雖然仲要啲時間畀佢哋歷練，但大家唔使擔心接班嘅問題！睇佢講得咁開心，相信應該真係可以順利交棒。



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