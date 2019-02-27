財政預算案：派糖大縮水 懶人包幫你睇吓有咩受惠
2019年02月27日 14:03
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財政預算案你有無受惠？一個懶人包睇晒。
2019-20年度財政預算案今(27日)出爐，政府在盈餘減少下，派糖措施均會縮水，想睇吓各式各樣着數優惠有冇你份？對吓東網為你炮製的懶人包就清楚晒：
派糖措施
● 寬減薪俸稅及個人入息稅75%，退稅上限2萬港元
● 寬減利得稅75%，退稅上限2萬元
● 差餉寬免4季，每戶每季上限為1,500元
● 寬免2019/20年度商業登記費
● 領取綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼人士發「雙糧」
● 向基層學生發放一筆過2,500元津貼，支援學習需要
● 向2020年中學文憑考試學校考生代繳考試費
● 向領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1,000元金額
醫療新措施
● 增撥超過7億元醫管局經常資助，改善前線醫護福利
● 預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金
● 預留50億元推動醫管局加快更新或添置醫療設備
● 增撥4億元經常資助，供醫管局擴闊藥物名冊
房屋安老新措施
● 預留20億元支持非政府機構，興建過渡性房屋
● 撥款200億元購置60個物業，設立日間幼兒中心、長者鄰舍中心等社福設施
其他民生新措施
● 預留160億元專款，供教資會資助大學添置必需科研設備
● 預留60億元，發展新的海濱長廊及休憩空間
● 設立2億元城市林務發展基金
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