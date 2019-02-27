【即市分析】思捷翻身談何容易？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：思捷環球(00330)公布截至去年12月底止中期虧損達17.73億元，2017年同期則虧損9.54億元，拖累股價即市曾跌一成低見1.82元，現仍跌6.8%報1.9元。



集團虧損擴大，主要由於去年11月投資者日所披露的重組計劃，一次性重組成本總額估計約16億元。另外，由於關閉虧損店舖帶來的壓力，以及下半年的銷售業績通常差過上半年，集團預期今個財年下半年的營業收入表現不會有所改善。



事實上，集團近年面對新零售模式的挑戰，雖然經歷多次轉型，但遲遲未見成效，今次重組又要「糧草先行」，難怪投資者先沽為妙。其股價上月初低見1.48元後見底回升，惟升至250天線約2.2元水平已有一定阻力，加上短期內業務難望重拾正軌，股價或有機會進一步回落，下一支持位於1.7元，暫不宜多手博反彈。

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