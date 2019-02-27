樓價UPDATES：二手交投轉活　業主減幅收窄

二手市場交投增加，業主收窄減幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角豪廷峰1座高層B室，實用面積約860方呎，三房套連工人套間隔，享開揚景觀，以2,250萬港元成交，實用呎價約26,163元。



●筲箕灣居屋東旭苑D座高層2室，實用面積約650方呎，以約838.8萬元於未補價第二市場成交，實用呎價約12,905元。



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九龍區



●西南九龍帝峯‧皇殿本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價24,204元。最新錄得6座中層B室，實用面積301方呎，採開放式設計，剛以730萬元成交，實用呎價24,252元。



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新界區



●粉嶺碧湖花園7座低層C室，實用面積約400方呎，兩房間隔，原開價500萬元，經議價後減價22萬元，最終以478萬元獲承接，實用呎價約11,950元。



●天水圍嘉湖山莊2月錄得33宗成交，當中三房單位成交佔25宗或76%，包括美湖居7座中層B室，實用面積623方呎，三房套房間隔，剛以630萬元沽出，實用呎價10,112元。



●馬鞍山聽濤雅苑4座高層A室，實用面積約788方呎，以1,090萬元成交，實用呎價約13,832元。新買家為該屋苑業主的分支庭客，斥資入市作自用。



●沙田第一城48座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用呎價17,270元。



●大圍金獅花園1期E座中層2室，兩房間隔，議價後以442萬元售出，實用面積260方呎計，折合呎價1.7萬元。

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