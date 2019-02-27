【fb直播】A股真牛定假升？黃國英拆解！

預算案出爐，派糖大縮水，財經界點睇？



A股谷底回升，滬綜指迫近3,000點，2015年股災翻版抑或係真•牛市？周五(3月1日)MSCI公布是否上調A股權重，闖關機會有幾大？



反觀港股仲係2萬9浮沉，美股好淡爭持，中美港股市背馳有乜啟示？



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