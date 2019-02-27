財政預算案：市民指政府住宅供應做得不夠多

對於土地供應減少，市民林女士表示，供應少樓價自然會升，政府幾時也做得不夠多，許多人提出過改善方法，惟未見獲接納，認為政府「似做個樣畀人睇」。



她透露，自己現時住公屋，惟資助房屋有入息上限，故年輕人要上車相當困難。



至於已退休的王女士認為，香港地少人多，在求過於供情況下，樓價一定會升，政府的措施不是救急，而是攤長來做，例如早前推出的明日大嶼，要待多年後才可見成效，現時有地卻不推出。



她又批評政府以小恩小惠敷衍市民，估計是次預算案自己亦無法受惠，而近年外資來港炒樓，令香港市民生活愈來愈辛苦，年輕一代除非有父幹，否則「唔洗旨意上車」。



吳先生表示，未來房屋供應減少，樓價或會再升，坦言穩定樓價是複雜的事，並非一時三刻能解決的問題，但政府仍有更多措施可以實行。他又指，兒子現時仍在讀書，若日後置業，估計亦需要父母幫忙。



九十後林先生則認為，香港人口眾多，加上新移民持續來港，令房屋供應不足，現時政策不能讓港人受惠，並無實際作用，期望政府未來增加資助房屋。同屬九十後的黃小姐亦指出，若要搬出外居住，會先考慮租樓，日後儲夠一筆錢才會買樓。



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