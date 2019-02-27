時計寶︰今年銷售「非常審慎樂觀」

手錶發展商及零售商時計寶(02033)主席兼行政總裁董觀明於傳媒午宴指，受中美貿易摩擦，影響消費意欲。他坦言，去年中國鐘錶市場不樂觀，市場整體銷售跌幅介乎單位數至雙位數，對公司今年銷售「非常審慎樂觀」，冀百貨專櫃的銷售額跌幅控制在單位數，認為下半年表現應較上半年好。



他又指，隨內地電商發展，傳統百貨表現「一定不理想」，而公司將逐步淘汰表現欠佳的百貨公司專櫃，並主力在購物中心開店。而線上產品的毛利較線下的較低，「但低唔多」。



他續指，中國消費者消費習慣改變，過往「掃貨式」購物不再，現以理性消費為主，貴價錶仍是主要產品。至於早前建立的自家品牌手錶，坦言「唔知幾時先賺錢」，雖然投入與回報不成正比，但會繼續投放資源，因「湊大個仔需要時間」，暫時只在線上售賣，日後或拓展至線下銷售，單價仍維持在500元至1,000元。



首席財務官麥景培透露，於2018年內，公司曾加價兩次，各上調5%至10%。另外，公司主要資本開支來自正在建設的廠房及櫃枱，而建立中的廠房2年後可落成。



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