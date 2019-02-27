【即市分析】內銀股相對落後　以輪證部署

東方產經專欄作家Handsome哥：港股牛氣持續，不過有一點值得留意，就係年初至今的一轉升浪中，騰訊控股(00700)及內銀股相對落後，如果唔係，恒指可能一早可試衝30,000點關。咁究竟應該如何部署呢？



事實上，今轉資金講明炒作三大主題：美息未來唔會點升、中美貿易談判有轉機、中美貨幣政策皆有意轉寬鬆，牌面睇應有利內銀股表現，不過既然估唔到佢有乜潛在負面因素拖後腿，咁就不如直接人棄我取，小注買多少內銀Call，博之後牛氣持續下板塊可追落後。



當然，話明係博追落後，所以都係建議吼一些較具人氣且到期日較遠的Call，一來差價較少，二來蝕時間值唔會太快，最多係行得慢少少，但勝在叫做有得守吓嘛！



如看好建設銀行(00939)，可吼建行瑞銀購(25515)，2019年7月到期，行使價7.78元，實際槓桿約12倍，溢價約11%。



若看好工商銀行(01398)，不妨留意工行瑞銀購(25517)，2019年11月到期，行使價6.88元，實際槓桿約7倍，溢價約16%。

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