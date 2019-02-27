中證監易會滿：每天坐在火山口　必須敬畏市場

內地傳媒報道，中國證監會主席易會滿表示，到證監會工作今天是31天，剛剛滿月，角色轉換角色挑戰很大，如履薄冰，不敢懈怠。他表示，證監會主席的職位是一個火山口，每天直接面對市場；並認為：「必須敬畏市場，尊重規律，遵循規律。」



他又指，保護投資者是證監會天職，要做好加強監管工作。將毫不動搖地推進資本市場健康發展，嚴禁大股東操縱併購、內幕交易等違規違法行為。



中證監就科創板的兩個辦法將結束徵求意見，目前推進順利。其中的建議是允許未盈利或存在累計虧損的企業，以及符合要求的特殊股權結構企業申請上市。另外，符合條件的紅籌企業，也可通過發行中國預託證券(CDR)方式申請在科創板上市。



有分析憂慮，一旦內地推出科創板，將與香港目前的「同股不同權」及「未有盈利生物科技企業」爭食。

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