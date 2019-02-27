【多圖】ONE HOMANTIN四房現樓示範單位有得睇！

會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN今日(27日)開放現樓交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位為2座19樓A室，實用面積1,489方呎，採四房間隔，單位位於頂層並設有1,269方呎的天台。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，上述單位早前已公布銷售安排，以招標形式推出，將於下月31日截標。他續稱，該盤本月沽出7伙，平均成交呎價約30,700元，整個項目累售544伙，套現逾68億元，尚餘17伙待售，包括8伙特色戶及9伙標準分層戶。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，該公司為ONE HOMANTIN準買家提供高回贈低按息按揭優惠，包括全期息率H加1.23%，另有高達2.1%的現金回贈，同時享有高息存款掛鈎計劃。



會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘稱，同系啟德OASIS KAI TAK今日招標售出低座地下花園複式戶，實用面積1,466方呎，成交價5,318.8萬元，呎價36,281元，創項目呎價新高。至於屯門NAPA B1號洋房則以4,000萬元售出，面積2,482方呎，呎價16,116元。



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