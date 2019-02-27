【市後重點睇】圓匯升上110.3　道期偏軟

美匯指數先升後回，報96.07，圓匯升上110.3水平；歐元兌美元漲至1.138，英鎊企1.325。港匯企7.849，在岸、離岸人民幣企6.68。金價報1,326美元，布油在65.55美元，紐油報55.92美元。道指期貨跌51點。



●市後關注點

-18:00 歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼發表講話

-20:00 英國議會就脫歐問題進行辯論，首相文翠珊特將在議會回答問題

-21:30 美國12月商品貿易帳、12月批發庫存終值、加拿大1月消費物價指數(CPI)

-23:00 美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會就美國貨幣政策和經濟情況作半年度證詞、美國12月工廠訂單，12月耐用品訂單終值，1月成屋簽約銷售

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報



●港股期指結算日，恒生指數收市跌14點或0.05%，報28,757點。https://bit.ly/2SpTj9L



●公司業績：

-東亞銀行全年利潤大幅倒退30%，股價急挫6%。https://bit.ly/2Eh4WL0

-港交所業績：馮宏遠建議股價回調5%才吸納。

-港交所全年多賺26%，第二次中期息3.07元。

-新世界發展半年賺112億元，中期息14仙。



●A股快報：滬指3000關前止步，兩市成交縮至8912億元人民幣。https://bit.ly/2SqV9Hf



●中國證監會主席易會滿表示，已經感受到證監會主席的職位是火山口；必須敬畏市場、尊重規律、遵循規律；又指，保護投資者是證監會天職，要做好加強監管工作。



●亞洲股市：日股收升107點，日產漲近1%。https://bit.ly/2EdsiBi



●歐洲股市三大指數低開。



●財政預算案：

-【fb直播】財政預算案經濟及房策值幾分？許智文即評！https://bit.ly/2UaORNC

-派糖大縮水，懶人包幫你睇吓有咩受惠。https://bit.ly/2H5ug9K

-現階段無意撤辣，明公布賣地計劃。https://bit.ly/2IFb9pG

-專家料私募基金或更多來港開業。https://bit.ly/2IDB296

-研究為私募基金建立有限合夥制度。https://bit.ly/2Sq5ovD

-地產界指對樓市影響中性。https://bit.ly/2T3KEPe

-方保橋批評港府只懂一味派錢搞科技。



●【大師午間教路】防範A股政策面有變。https://bit.ly/2BXqQ5Q



●【即市分析】

-博財息兼收，「兩電一煤」首選係... https://bit.ly/2GNLI3t

-思捷翻身談何容易？https://bit.ly/2T73W6r

-內銀股相對落後，以輪證部署。https://bit.ly/2VpBCJm



●特朗普籲減產，沙特回應目前減產措施合適。



●去年底，深圳市GDP首次超越香港，成為大灣區城市經濟總量第一城市。



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