新鴻基地產6個月少賺38%　中期息1.25元

新鴻基地產(00016)公布截至去年12月底止6個月業績，股東應佔溢利204.69億港元，按年減38.03%，撇除投資物業公平值變動影響後的基礎溢利為137.33億元，按年減少31.24%，每股盈利7.07元，中期息每股1.25元。



期內物業銷售收益為146.77億元，來自物業銷售的溢利則按年減少51.82%，至66.94億元，減少主要是由於採納新的會計準則，此準則令香港物業銷售確認入帳的時間比以往會計政策下以獲發佔用許可證較遲，料下半財政年度將有更多物業銷售收益確認入帳。



連同合作項目租金收入計算，總租金收入按年上升7%，至122.86億元，淨租金收入同樣按年上升7%，錄95.08億元。



期內香港土地儲備增添4個新項目，新增的總樓面面積合共130萬方呎，其中兩個項目來自農地轉換。截至2018年12月底，按所佔總樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約有5,740萬方呎。



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