【大鑊】下年度賣地可建單位勁減1萬伙　樓價又癲過？

2019至2020年度私人住宅供應將會大減，政府公布下年度賣地計劃有15幅住宅用地，7幅為新增土地，料可提供約8,800多個單位。加上鐵路物業發展、市建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約15,500伙。



事實上，本年度賣地表的27幅土地，已可供興建約15,250伙，單計官地供應，新一年度潛在單位量按年大幅少約6,450伙，跌幅逾42%。若連同其他供應來源，本年度潛在土地供應可建約25,510伙，相比之下，下年度相關數字勁減逾1萬伙，按年減少接近4成。



發展商及地產代理均認為供應下降有利樓市表現，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一年度推售官地數量減少，反映政府「搵地」有困難，料今年樓市走勢會較樂觀。會德豐地產常務董事黃光耀指，政府早前已調整公私營房屋比例至七三之比，反映傾向提供更多資助房屋。但作為發展商，希望政府持續推地，並估計未來樓價走勢趨穩定。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對今年首季樓市定位維持為「無得跌」，供應減少將是樓市回升的刺激因素之一。私人住宅土地供應相當緊張，預計樓價今年將會再次上升，更有機會回升至去年錄得的史上高位。



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●市民點睇？大多數估樓價一定升

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林女士：政府「似做個樣畀人睇」

供應少樓價自然會升，政府幾時也做得不夠多，許多人提出過改善方法，惟未見獲接納，認為政府「似做個樣畀人睇」。



王女士：樓價一定會升

香港地少人多，在求過於供情況下，樓價一定會升，政府措施不是救急，而是攤長來做。



吳先生：或要協助兒子置業

他又指，兒子現時仍在讀書，若日後置業，估計亦需要父母幫忙。



林先生：冀政府增資助房屋

供應減少，樓價一定會上升。現時政策不能讓港人受惠，並無實際作用，期望政府未來增加資助房屋。



黃小姐：希望靠自己置業

若要搬出外居住，會先考慮租樓，日後儲夠一筆錢才會買樓。

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