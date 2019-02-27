新世界鄭志剛：供應銳減無礙推盤及定價　樓價看升

新一份財政預算案公布，政府2019至2020年度潛在土地供應可供興建單位數量銳減近四成，副主席兼總經理鄭志剛表示，供應減少不影響集團推盤及定價策略，於3至6月將陸續推出870個單位，定價則因應市況及區內走勢，會密切留意關注政府具體賣地計劃。



他續指，對樓市抱審慎樂觀態度，維持全年樓價錄單位數升幅預測。他又透露，正就8個位於元朗南及粉嶺的項目與當局磋商轉換用途，涉及160萬平方呎農地，當中元朗南有約50萬平方呎已進入最後階段。



主席鄭家純強調，集團長遠發展策略是專注大灣區7,000萬人口及一帶一路政策的聯動，認為未來十年區內加速融合，新創建(00659)收購的富通保險將有很大發展機遇。至於集團早前奪得的SKYCITY航天城項目，他指，前瞻未來大灣區10至20年發展格局，機場將成為重要商業圈，未來將積極配合國家發展策略。



新世界近年積極發展養老業務，鄭志剛指出，養老業務目前佔整體收入比重很少，但料3至5年培養期過去後會成長得很快，目前在香港擁有1,200床位，計劃未來5年在深圳、珠海、香港及廣州等地增至5,000個床位。別亦計劃發展護理、教育等範疇，例如建設社區健康中心、開辦護理員專業培訓文憑課程等；又擬融合科技發展，料未來科技元素佔養老業務約三至四成。



鄭家純補充，近年發展其他業務「鄭志剛用咗好多時間心機，開始睇到啲成積」，惟強調地產發展仍是主業。

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