【今日破位表】煤氣友邦強中之強

港股兩萬九關屢攻不破，恒指全日在28,701至29,014點之間反覆，收市跌14點28,757點，主板成交1,210億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有25隻，股價創52周新低的股份則有13隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



藍籌股之中，中華煤氣(00003)及友邦保險(01299)股價同創52周新高。煤氣以全日高位的18元收市，升幅1%；友邦高位曾見77.95元，收市則升1.6%報77元。



部分半新股炒作未完，其中上市僅兩個月的內房股萬城控股(02892)，股價連升第4日，今日更創出1.75元新高，收市仍飆23%報1.74元，已較招股價1.2元高45%，惟成交未見配合，全日僅錄得319萬元，應提防高位回落風險。

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