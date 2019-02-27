與美國官員爆「口水戰」　華為出動「棱鏡」大反撲！

特朗普政府呼籲公司高層和各國政府在建設新代網絡時，要避開華為及其中國同行。外國傳媒報道，美國政府和華為在巴隆拿世界移動大會(MWC)就此爆發「口水戰」。



美國國務院負責網絡安全政策的副助理國務卿Robert L. Strayer在記者會上表示，美國官方「嚴正關切」由國家下令的間諜活動，「根據中國法律，這些公司需要向安全機構提供支持和協助。」他又稱，美國與他國政府就建立安全網絡的必要性溝通方面已取得「巨大進步」。



華為輪值董事長郭平則反駁，美國的指摘完全沒有根據；反而，美國聯邦法律要求美國科技公司向執法人員提供存儲在服務器上的所需數據，即使服務器放在國外也要如此。



他玩笑反問：「棱鏡、牆上的棱鏡，告訴我！這個世界到底誰最可信？」引來聽眾席發出笑聲，有人更鼓掌。他解釋：「這個問題很重要，如果你不知道棱鏡是甚麼，可以去問問斯諾登。」



斯諾登是美國國家安全局前承包商僱員，其所洩露文件顯示，該局通過美國製造的電訊設備從事間諜活動。



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