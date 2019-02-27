證監暫時吊銷吳亦農牌照18個月

香港證監會公布，暫時吊銷招商證券前負責人員吳亦農的牌照18個月，由2019年2月25日起至2020年8月24日止，主因是違反了證監會的《操守準則》及《保薦人指引》。



招商證券是2009年某項上市申請的其中一名保薦人，而吳是負責監督執行該項上市申請的保薦人主要人員。證監會發現，吳沒有履行其作為保薦人主要人員及招商證券負責人員的職責，原因是他沒有：



●以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度，處理該項上市申請

●確保招商證券能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序

●勤勉盡責地監督其下屬及招商證券執行的保薦人工作



證監會在釐定罰則時，已考慮到吳表現合作及願意解決證監會的關注事項。

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