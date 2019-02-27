【fb直播】恒指二萬九關何解企唔穩？聽黃偉豪講！

港股今日(2月27日)再戰二萬九關，但又一次企唔穩，何解？內地股市就只有滬綜指力保升勢，短線要整固吓先？星期五(3月1日)MSCI上調A股權重有幾大？



港交所(00388)業績符合預期，創近一年高位後要倒跌，累升咁多獲利盤湧現，回調好正常？



《東網Money 18》搵來中民證券（香港）研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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