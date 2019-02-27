港交所李小加去年酬金突破5千萬　按年升7%

去年香港交易所(00388)純利創新高，行政總裁李小加人工亦「水漲船高」，2018年合計酬金(包括薪金、花紅、及以股份支付的酬金福利等)突破5,000萬元，高達5,241.3萬元，按年增加7%。



李小加在業績會中表示，去年香港新股集資額全球第一，惟不預期今年的新股集資額會如去年般強勁，因去年推出新上市制度，市場反應尤其熱烈。對於上海推科創板，他指，內地科技公司無疑可以有多一個上市地點的選擇，但不認為是「一個市場增多了，另一個市場就會減少」，深信市場是動態的，而且香港仍有其獨特價值。



對於港交所擬收購深圳金融科技公司，他指收購規模很小，只能說是一項投資，並指未來該所仍會審視投資其他較小規模的科技或初創公司的可行性。



他又坦言，現時新股通及商品通只是港交所的「抱負」，「與內地交易所合作商品通暫時可能是港交所一廂情願」，但深信終有一天可實現。

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