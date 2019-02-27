【深度解構】越南經濟奇迹值得北韓借鏡？

美朝峰會今次選址越南，具有特別意義，因北韓可參考「越南模式」來開放經濟，即1986年的越南河內模式。當年越南執政黨共產黨放棄「大鑊飯主義」，追求「社會主義導向的市場經濟」，此後10年，國內生產總值(GDP)每年平均增長約3%。究竟是怎樣形成的呢？



【越南背景】

在1986年前，即逾33年前，越南是一個被國際孤立的貧窮國家，主因是1978年入侵柬埔寨，惟自1986年改革開放後，就極速被打造成為國際製造業中心，國際知名品牌如英特爾(Intel)、三星、Adidas、Nike等，均有在越南設廠。



澳新銀行(ANZ)最近就發表報告指出，越南已成為全球主要紡織、電子、鞋履，以及其他產品的主要出口國，當中智能手機相關產品更是全球十大之一。



【經濟奇迹】

受惠於製造業愈來愈蓬勃，越南經濟增長由1986年僅2.8%，飆至2018年的7.1%，為過去逾十年最強增長，並創下東南亞紀錄，同時為全球經濟增長最快的國家之一。能在世界呆滯的環境下突圍而出，絕對是奇迹。值得留意的是，越南在經濟發展的同時，政治環境十分穩定，執政黨自1945年掌權以來，仍能牢牢掌握着權力，成為北韓可以借鏡的例子。再者，越南在1978年因入侵柬埔寨而被國際孤立，經濟赤貧，情況與現今的北韓亦雷同。



全球領先信貸、債務市場及宏觀情報提供商Fitch Solutions發表報告指出，越南向北韓提供了最現實的道路，可以將一個擁有敵對關係的共產主義一黨制國家，大規模和成功地轉變為一個政治穩定，快速發展的經濟體，並與大多數鄰國保持良好關係。



再者，隨着中國勞工成本日益高漲，以及貿易糾紛持續，即使貿易戰最終平息，不少廠商都仍然會計劃將生產線變得多元化，搬離部分位於中國的產能，生產成本較便宜的越南自然成為外國資金流入的目標之一。



根據2018年世界銀行報告顯示，越南已吸引了超過1萬家外國企業，大部分是出口導向及勞工密集的製造業。隨着環球巨企進駐，越南亦加大了經濟開放，如今已成為亞洲國家當中，參與最多自由貿易協定的地方之一。國內生產總值(GDP)由1986年的263.37億美元，暴漲至2017年的2,237.8億美元；人均GDP亦由1986年的421.65美元(約3,288港元)，升至2017年的2,342.24美元(約1.82萬港元)。當然，越南至今仍是發展中國家，惟經濟成就已斐然。



世銀指出，越南的成功，主要是擁有足夠的年輕勞動力、穩定的政治氣候，以及能與全球供應鏈融合。



【北韓能複製嗎？】

越南前政府顧問黎登營(Le Dang Doanh)透露，北韓政府對越南的經濟轉型非常感興趣，在過去3年以來，一直有派代表訪問越南。事實上，北韓領袖金正恩已容許發展北韓一些市場、引入更多經濟特區，以及讓當地的工廠擴充生產線，製造更多元化的產品來滿足消費者口味。



不過，黎登營直言，改革是個艱難的過程，會有些收穫或是利益，但也將失去權力。



一些專家亦質疑北韓跟隨「越南模式」的可行性，除了放棄核武或會削弱政權外，即使經濟開放，外國投資者也可能會非常謹慎，因為他們記得以前在北韓投資的慘痛經歷。舉例來說，有南韓企業曾投資北韓金剛山(Mount Kumgang)旅遊區及北韓開城工業區(Kaesong industrial complex)，結果因南北韓關係緊張而令資產遭到凍結。



再者，「越南模式」並非放諸四海皆準，例如南韓和台灣，他們發展和對外經濟開放的重心是「民主運動興起」。



另外，北韓與越南有別的是，它仍然擁有很多天然資源，例如大量尚未開發的鋅、鐵，以及稀土，由於地理上的優越，北韓大可以開放邊界，讓包括鄰國中國和日本等主要經濟體獲取天然資源。因此，北韓在經濟增長模式上多一項範疇，未必一定要跟足越南。

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