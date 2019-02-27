新地雷霆：市民置業意欲強　今年樓價料平穩

政府於最新財政預算案中提到，2019/2020年度賣地計劃的住宅用地及預計可供興建單位量，均較前一年度大減。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，香港樓宇供應不是看短期，相信今年香港住宅價格大致平穩。



他分析，過去幾年政府一直積極賣地，近兩、三年住宅落成量亦很高。2017年至2018年上半年樓市很暢旺，直至去年中開始因為中美貿易糾紛等外圍因素而放慢，處於「回氣階段」。不過，去年全年成交量比2017年這個「高成交紀錄年」只是低了少許，觀乎美國聯儲局加息立場軟化、中美貿易糾紛有緩和趨勢，連同港股回升，均有利樓價。



雷霆又稱，近年香港經濟保持穩定，市民收入上升，置業意欲強，尤其是一直租樓的人士。再者，外圍因素令不少投資工具波動較大，因此不少市民買樓保值或收租。儘管銀行按揭好審慎，但也積極爭取，故現時按揭市場是有利置業的，相信今年成交量可能或稍稍不夠2018年，但未來10個月隨着新盤推售，市況會繼續活躍，令樓市得以健康發展，而樓價整年計大致平穩。



新地主席兼董事總經理郭炳聯補充，股市今年以來累升超過一成，「投資信心應該恢復返㗎喇」。

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