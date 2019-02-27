【北水追蹤】大媽唾棄建行　2月累沽逾68億元

期指結算日港股隨A股回吐。恒指今日(周三)收報28,757點，跌14點，主板成交1,210億元。港股通成交額約163億元，較上日減少約31億元，佔主板成交額約13%。南下資金錄得淨流出約15.6億元人民幣。



建設銀行(00939)繼續成為北水頭號沽售對象，其港股通錄得淨流出8.37億元，為全日淨流出資金最多的個股。統計顯示，2月至今日為止連續13個交易日，建行港股通每日均錄得淨流出，累計金額已超過68億元。



工商銀行(01398)及中國銀行(03988)亦分別錄得淨流出約4億元及4.09億元，顯見內銀股的沽壓甚重。



此外，騰訊控股(00700)及中金公司(03908)港股通分別錄得淨流出約4.66億元及1.18億元。



中國聯通(00762)及中興通訊(00763)港股通分別錄得淨流入約1.2億元及6,231萬元，前者已是全日淨流入資金最多的個股。

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