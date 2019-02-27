科技商機：日本版共享拼車試行　車內有零食銷售

日媒報道，就連國際電召專車公司Uber也被拒諸門外，但日本本土終於開始提供共享汽車中的拼車服務。日本電訊商Softbank和豐田汽車合資企業Money Technology和三菱地所宣布，共同推出「按需班車」服務。用戶將可以通過手機App預訂車輛，從設定的地點前往位於東京丸之內的公司上班。



報道稱，此次服務為試運行，從2月26日起，持續到3月22日。本次試運行僅面對Money Technology和三菱地所兩公司職員，用戶從手機App上預訂後，該服務將派出專車前往預訂地點，將用戶從家接到位於東京丸之內的公司。



此次試運行的車輛將分為兩種：「普通職員」與帶孩子的「在職媽媽或爸爸」。雖然該服務為拼車模式，但車內的服務並不因此而打折扣。車內還將提供無線網絡服務，麵包、咖啡等輕食，以及方便在車上使用電腦辦公的小桌板等服務。



乘客還可以在車上購買麵包、咖啡、飲料等小食。飲料和部分小食均一價100日圓(約7港元)，麵包等部分食品價格稍貴。最貴的是椰子馬卡龍，為400日圓(約28港元)。



報道又稱，此次試運行的系統是利用Softbank和豐田兩公司的技術開發的。兩公司將以此次試運行的服務數據作為資料，為今後面向更廣泛人群提供服務做出最優路徑的設計。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





