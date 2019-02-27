聯交所股權變動資料顯示，工商銀行(01398)於2019年2月22日獲中國平安(02318)增持1,702萬股，最新持股數目約95.58億股。



核心經濟投資(00339)於2月25日獲Sun Oxford Co., Ltd增持2,780萬股，最新持股數目2,780萬股。



創業集團(02221)於2月27日獲朱勇軍增持19萬股，最新持股數目8,067萬股。



－－－



中信証券(06030)於2月21日被摩根大通減持254萬股，最新持股數目約1.13億股。



中國外運(00598)於2月21日被摩根大通減持2,754萬股，最新持股數目約1.28億股。



江蘇寧滬高速公路(00177)於2月21日被摩根大通減持629萬股，最新持股數目約1.16億股。



浙江滬杭甬(00576)於2月21日被摩根大通減持667萬股，最新持股數目約1.24億股。



深圳高速公路(00548)於2月21日被摩根大通減持824萬股，最新持股數目4,349萬股。



華能新能源(00958)於2月21日被摩根大通減持約1.08億股，最新持股數目約4.29億股。



萬洲國際(00288)於2月21日被摩根大通減持2,638萬股，最新持股數目約7.17億股。



金蝶國際(00268)於2月21日被摩根大通減持1,118萬股，最新持股數目約1.95億股。



中州證券(01375)於2月27日被工銀國際資產管理減持300萬股，最新持股數目9,538萬股。



彩生活(01778)於2月26日被建設行(00939)減持300萬股，最新持股數目6,630萬股。



永旺(00984)於2月25日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持91萬股，最新持股數目2,557萬股。



瑞港集團(00357)於2月25日被Karst Peak Asia Master Fund減持33萬股，最新持股數目1,355萬股。



福萊特玻璃(06865)於2月22日及25日被中國華融資產管理合共減持1,110萬股，最新持股數目4,288萬股。



華夏滬深三百(03188)於2月21日被花旗集團減持60萬股，最新持股數目2,991萬股。



中國資源交通(00269)於2月26日被馮浚榜減持368萬股，最新持股數目約8.83億股。



華顯光電(00334)於2月25日被李健減持8萬股，最新持股數目約3,136萬股。



翼辰實業(01596)於1月31日被郭中彥減持454萬股，最新持股數目2,803萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

