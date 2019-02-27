新股專輯：奧園健康生活周四起招股　4343元入場

內房股中國奧園(03883)分拆的奧園健康生活集團(03662)擬在香港主板上市，2月28日(周四)起至3月5日招股，料於3月18日上市。



公司計劃發行1.75億股，當中一成本地公開發售，招股價介乎每股3.48至4.3元，集資最多7.52億元，每手1,000股入場費約4,343.33元。聯席保薦人為國泰君安國際及中泰國際。



截至2018年9月底止首3季，公司來自第三方項目佔總收入比例僅5.3%。首席財務官兼財務管理中心總監徐曉東指出，部分集資額用於收購，將可提升第三方項目佔比，預料上市後比例將持續提升，但強調背靠母公司奧園業務也有一定保障。



他又指，除物業管理業務外，公司也從事商業營運，該分部收費上升空間較物管業務大，目前佔總收入約30%，以後也持續擴大佔比，相信足以支持公司獨立成長。



執行董事陶宇補充，內地城鎮化加快，於二、三線城市從事商業管理成本低，利潤也較高；同時會透過健康、中醫、醫美等增值服務協助主業發展。



奧園健康生活引入恒地(00012)副主席李家傑旗下Successful Lotus為基礎投資者，將認購4,000萬元等值股份。另外，公司於2018年引入合橋企業董事趙文煒及Winfield Investment為上市前投資者，投資額涉及7,350萬元，未設禁售期。他指出，一切按照監管機構要求而行。

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